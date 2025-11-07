#Народный юрист
Общество

460 аварий и 600 пострадавших: тревожная статистика по автобусам в Алматы

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 16:36
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы с тревогой заявили, что количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием автобусов резко возросло, сообщает Zakon.kz.

По данным стражей порядка, с начала 2025 года в Алматы зарегистрировано более 460 ДТП с участием общественного транспорта, в которых пострадали свыше 600 человек.

Кроме того, в ходе рейдовых мероприятий выявлено более двух тысяч нарушений правил дорожного движения (ПДД), допущенных водителями автобусов.

Начальник Управления административной полиции полковник полиции Асхат Кулбаев отмечает, что каждое ДТП с участием общественного транспорта – это не просто нарушение, а прямая угроза жизни и здоровью людей.

Кулбаев на встрече с руководителями автопарков обратил их внимание на необходимость ежедневных инструктажей водителей перед выездом на линию, а также строгого контроля за техническим состоянием транспорта, особенно в преддверии зимнего периода.

"От поведения водителя зависит не только безопасность, но и доверие горожан к общественному транспорту. Мы ожидаем от руководителей автопарков большей ответственности и дисциплины в работе".Асхат Кулбаев

Материал по теме

фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 16:36
После страшного ДТП в Актюбинской области приостановили пассажирские перевозки

Мы рассказывали, что 24 октября 2025 года в Жетысуском районе Алматы два человека пострадали в ДТП с автобусом. Водитель общественного транспорта не справился с управлением и въехал в остановочный комплекс.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Автобус сбил электросамокатчиков в Алматы
10:19, 04 сентября 2025
Автобус сбил электросамокатчиков в Алматы
В Алматы автобус спровоцировал массовое ДТП
11:48, 28 августа 2025
В Алматы автобус спровоцировал массовое ДТП
О критической ситуации на дорогах Алматы заявили в полиции
11:23, 19 марта 2025
О критической ситуации на дорогах Алматы заявили в полиции
