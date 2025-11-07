460 аварий и 600 пострадавших: тревожная статистика по автобусам в Алматы
По данным стражей порядка, с начала 2025 года в Алматы зарегистрировано более 460 ДТП с участием общественного транспорта, в которых пострадали свыше 600 человек.
Кроме того, в ходе рейдовых мероприятий выявлено более двух тысяч нарушений правил дорожного движения (ПДД), допущенных водителями автобусов.
Начальник Управления административной полиции полковник полиции Асхат Кулбаев отмечает, что каждое ДТП с участием общественного транспорта – это не просто нарушение, а прямая угроза жизни и здоровью людей.
Кулбаев на встрече с руководителями автопарков обратил их внимание на необходимость ежедневных инструктажей водителей перед выездом на линию, а также строгого контроля за техническим состоянием транспорта, особенно в преддверии зимнего периода.
"От поведения водителя зависит не только безопасность, но и доверие горожан к общественному транспорту. Мы ожидаем от руководителей автопарков большей ответственности и дисциплины в работе".Асхат Кулбаев
Мы рассказывали, что 24 октября 2025 года в Жетысуском районе Алматы два человека пострадали в ДТП с автобусом. Водитель общественного транспорта не справился с управлением и въехал в остановочный комплекс.