14-летний мопедист на полной скорости влетел в легковушку в Алматы

В Алматы уличная камера видеонаблюдения зафиксировала жесткое дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mitsubishi и мопеда, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла в середине июня 2024 года, но видео разлетелось в соцсетях накануне, 4 июля.

"Мальчик нарушил ПДД на мопеде и врезался в машину. Это Турксибский район, ул. Бехтерева", – говорится под публикацией.

Комментаторы ужаснулись от увиденного. Почти все призвали оштрафовать родителей:

"Родителей надо штрафовать".

"У нас такие же малолетки ездят без шлема, без знаний ПДД".

"Водителя жалко, давно пора принимать поправки в законе".

"Это ужас! Родители, вы что творите? Почему вы покупаете детям мопеды и самокаты?"

"Сколько еще людей должны погибнуть, чтобы правительство начало жесткие и срочные меры принимать?"

"Ехал по своим делам мужик. И вот тебе... В некоторых моментах реально жалко водителей. Штраф родителям".

"Водитель ехал медленно, а мопедист летел. Водитель не убежал с места аварии. Если наказывать водителя, то и родителей тоже".

В городской полиции уточнили, что ДТП с участием автомашины марки Mitsubishi и мопеда произошло 17 июня на пересечении улиц Бехтерева и Авиаторской.

"В результате аварии телесные повреждения получил 14-летний подросток. В настоящее время факт ДТП расследуется сотрудниками Управления полиции Турксибского района", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Подобная авария произошла в Алматы в ночь на 5 мая 2024 года. Тогда на пересечении ул. Ауэзова и пр. Бухар-жырау мопедист на полной скорости влетел в легковушку. После столкновения с Toyota Avensis мопедиста увезли в тяжелом состоянии в больницу.