Депутат: Получатели иностранных грантов грубо вмешивались во внутренние дела страны

Депутат Бакытжан Базарбек на заседании в Мажилисе 19 марта 2025 года высказался о получателях иностранных грантов в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По его словам, многие грантополучатели работали и работают только ради своего личного блага.

"На недавнем Национальном курултае глава государства правильно подчеркнул, что многим странам навязывали псевдодемократические ценности под вывесками международных организаций. Данные организации получали миллиардные контракты, которые они нигде не публикуют, спокойно используя их в своих интересах", – заявил депутат.

Он отметил, что, прикрываясь либеральными и якобы демократическими целями, некоторые казахстанские организации, активисты и правозащитники на деньги международных фондов критиковали любые позитивные изменения в стране, продвигали мнение, что Казахстан всегда останется страной третьего мира, банановой республикой.

"Кроме того, эти неправительственные фонды и организации грубо вмешивались во внутренние дела, системно организовывали информационные атаки, целенаправленно вводили в заблуждение общественность, якобы прикрываясь популистскими лозунгами за прогресс и демократию", – сказал Базарбек.

Он вспомнил президента США Дональда Трампа, который начал работу по восстановлению традиционных моральных ценностей.

"Мы все понимаем, что наше государство нужно для истинных патриотов, которые работают во благо страны и соблюдают законы. Мы все отчетливо должны понимать, что краеугольным камнем всех кардинальных реформ в стране является незыблемое исполнение законов, верховенство закона и порядка", – резюмировал депутат.

В своем выступлении он также отметил, что в настоящее время проводится большая и сложная работа по возврату в государственную собственность неиспользуемых и незаконно переданных в частные руки сельхозземель. По его данным, уже возвращено 12,1 млн гектаров, из них 4,9 млн гектаров распределены среди населения. Также в рамках проводимой работы разоблачены разного рода популисты и псевдоактивисты, которые на теме земли пытались заработать политические очки, получить народное доверие и монетизировать его.

Ранее депутат Ирина Смирнова предложила пересмотреть статус ряда неправительственных организаций и переписать "правила игры" с иностранными донорами. По ее словам, казахстанцам не нравится, что кто-то из-за рубежа навязывает им чуждые ценности, шокирующие общество и растлевающие молодежь. Казахстанцы не желают быть заложниками чужих игр. Депутат сообщила, что в Казахстане иностранное финансирование получают примерно 200 неправительственных организаций, причем 70% из них финансировались через различные источники из США.