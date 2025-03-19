Эксперт о поправках в Конституцию: Снижена возможность для захвата власти семейно-клановыми группировками

Политолог Газиз Абишев на заседании в Мажилисе 19 марта 2025 года озвучил основные итоги политических реформ в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Газиз Абишев отметил, что Послание президента от 16 марта 2022 года стало основой для перехода на новый этап политического развития Казахстана.

"О каких реформах речь? Первое. Беспартийный статус президента. Он делает главу государства действительно надпартийным арбитром, гарантирующим права всех политических сил. При этом лишает партию большинства президентской ауры, стимулируя ее реально бороться за влияние как внутри политического аппарата, так и среди избирателей. Беспартийный статус не только силовиков, но и судей Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии. Это то же самое. Фактически президент своими инициативами поставил барьер на пути сращивания партийного и государственного аппарата и отделил государственный скелет от партийного мяса", – добавил он.

По его словам, это стало сигналом, что государственный механизм должен работать на интересы государства без оглядки на сиюминутные партийные интересы, а политические партии должны бороться за возможность определять среднесрочную повестку на период парламентского мандата.

Важной, по оценке эксперта, является запрет для близких родственников президента занимать политические должности.

"Это важнейший механизм предотвращения непотизма, и это пример для государственных служащих, политических управленцев по всей политической системе в центре и на местах не тянуть родственников во власть. К чему ведут представленные реформы, которые были утверждены в 2022 году? Это снижение возможностей для захвата власти семейно-клановыми группировками, создание возможностей для реально мотивированных и компетентных политических сил для получения реального политического влияния, но только в том случае, если они готовы много работать и стоять на своем", – резюмировал Газиз Абишев.

Ранее председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов рассказал, к чему привели проведенные в Казахстане политические реформы.