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Общество

Гражданам надо дать более "взрослые" права – эксперт о распределении бюджета Казахстана

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 12:27 Фото: Zakon.kz
Политолог Газиз Абишев на заседании в Мажилисе 19 марта 2025 года рассказал, как можно стимулировать казахстанцев платить налоги, передает корреспондент Zakon.kz.

Газиз Абишев высказался о проводимой в стране налоговой реформе.

"Она предполагает наведение порядка в области взимания налогов с увеличением объемов перераспределения денег через повышение ставки НДС. Граждане будут нести большую финансовую ответственность за функционирование государства и реализацию государственной социальной политики. Но если мы возлагаем на граждан более "взрослые" обязанности, мы должны предоставлять им более "взрослые" права. Граждане должны иметь отношение к распределению средств налогоплательщиков, распределению своих собственных денег, которые они платят в бюджет", – завил он.

Сделать это, по словам политолога, можно через расширение программы бюджета участия, в рамках которой люди могли бы посредством инструментов электронного правительства выражать свою волю по выделению денег на те или иные проекты.

Эксперт отметил, что в Казахстане также не до конца понимают сущность института онлайн-петиций, так как считают, что если собрали какое-то количество голосов, обязательно должны быть приняты соответствующие законопроекты.

"Нет. Но, тем не менее, можно было бы принять механизм, в соответствии с которым набирающие некоторое пороговое значение голосов петиции поступали бы на рассмотрение в Мажилис в рамках специальных слушаний с участием автора петиций. В рамках этой работы можно было бы проводить дебаты между заинтересованными сторонами, после чего профильный комитет Мажилиса мог бы выносить специальные публичные решения по этому вопросу. Это наполнило бы институт онлайн-петиции реальным смыслом и усилило бы роль Парламента в обсуждении актуальных вопросов", – считает Газиз Абишев.

14 марта 2025 года Касым-Жомарт Токаев в ходе IV заседания Национального курултая в Бурабае высказал свое мнение насчет налоговой реформы. Он отметил, что правительство представило новые подходы к налоговой реформе, и предлагаемые меры в целом верны – они учитывают базовые экономические и социальные факторы.

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Мадина Мамырханова
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