"Шоковую терапию" от последствий коррупции провели для более чем 2,5 тыс. казахстанских госслужащих
Фото: Zakon.kz
Официальный представитель Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров сообщил, что в стране на постоянной основе проводятся экскурсии в исправительные учреждения и изоляторы для государственных служащих и работников квазигосударственного сектора, сообщает Zakon.kz.
Исправительные учреждения посетили руководители государственных органов, районные акимы и их заместители, а также руководители управлений и отделов аппарата акиматов различных уровней. Участникам профилактических мер показывают следственные кабинеты, камеры для преступников и заключенных.
"На сегодня более 2,5 тыс. госслужащих прошли профилактику в виде "шоковой терапии" от последствий коррупции. Она производит неизгладимое впечатление и в зародыше убивает какие-либо мысли о коррупции, а также позволяет госслужащим понять и ощутить то, какие последствия ожидают их в случае совершения коррупционного деяния", – сказал Данияр Бигайдаров.
Он подчеркнул, что главная цель мероприятия – формирование антикоррупционной культуры среди государственных служащих и работников квазигосударственного сектора.
"Покинув стены исправительных учреждений, практически все как на духу заявили, что увиденное сильно отличается от того, что они видели до этого в фильмах. Нужно сказать, что предупредительная прогулка в стенах исправительного учреждения впечатлила коллег, привлеченных к уголовной ответственности экс-чиновников. Ознакомившись с жизнью арестантов изнутри, госслужащие напрочь поменяли свое отношение к закону", – отметил представитель Антикора.
Ранее в Агентстве по противодействию коррупции уже информировали о подобной практике по профилактике коррупции среди чиновников.
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