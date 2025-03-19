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Общество

"Шоковую терапию" от последствий коррупции провели для более чем 2,5 тыс. казахстанских госслужащих

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 13:58 Фото: Zakon.kz
Официальный представитель Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров сообщил, что в стране на постоянной основе проводятся экскурсии в исправительные учреждения и изоляторы для государственных служащих и работников квазигосударственного сектора, сообщает Zakon.kz.

Исправительные учреждения посетили руководители государственных органов, районные акимы и их заместители, а также руководители управлений и отделов аппарата акиматов различных уровней. Участникам профилактических мер показывают следственные кабинеты, камеры для преступников и заключенных.

"На сегодня более 2,5 тыс. госслужащих прошли профилактику в виде "шоковой терапии" от последствий коррупции. Она производит неизгладимое впечатление и в зародыше убивает какие-либо мысли о коррупции, а также позволяет госслужащим понять и ощутить то, какие последствия ожидают их в случае совершения коррупционного деяния", – сказал Данияр Бигайдаров.

Он подчеркнул, что главная цель мероприятия – формирование антикоррупционной культуры среди государственных служащих и работников квазигосударственного сектора.

"Покинув стены исправительных учреждений, практически все как на духу заявили, что увиденное сильно отличается от того, что они видели до этого в фильмах. Нужно сказать, что предупредительная прогулка в стенах исправительного учреждения впечатлила коллег, привлеченных к уголовной ответственности экс-чиновников. Ознакомившись с жизнью арестантов изнутри, госслужащие напрочь поменяли свое отношение к закону", – отметил представитель Антикора.

Ранее в Агентстве по противодействию коррупции уже информировали о подобной практике по профилактике коррупции среди чиновников.

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Бауыржан Муканов
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