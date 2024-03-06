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В Антикоре рассказали об экскурсиях в СИЗО для госслужащих

В Антикоре рассказали об экскурсиях в СИЗО для госслужащих, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 13:33 Фото: Zakon.kz
Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Арман Тлеукенов на брифинге 6 марта 2024 года рассказал, что госслужащих отправляют на экскурсии в следственные изоляторы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что на постоянной основе предпринимаются превентивные меры, в том числе экскурсии для государственных служащих в следственные изоляторы.

"Участникам профилактических мер показывают следственные кабинеты, камеры для преступников, совершивших преступления, и места для прогулок заключенных. Главная цель мероприятия – формирование антикоррупционной культуры среди государственных служащих, работников квазигоссектора. Через такие экскурсии в СИЗО дать им ощутить тягость нахождения в учреждениях лишения свободы, ознакомить с последствиями совершения коррупционных и иных правонарушений. Кроме того, на практике госслужащих водят на судебные заседания по коррупционным делам", – сообщил Арман Тлеукенов. 

По его словам, в практике также есть судебные заседания, в которых участвуют трудовые коллективы. 

"К примеру, буквально на прошлой неделе в Актобе состоялся судебный процесс над бухгалтером школы гимназии № 55, который украл из госказны более 413 млн тенге. Суд был в открытом режиме, за процессом онлайн наблюдали сотрудники всех отделов образования, директора, бухгалтеры и педагогический состав из 403 школ области", – дополнил представитель Антикора. 

22 февраля 2024 года стало известно, что суд приговорил к семи годам экс-бухгалтера одной из школ Актобе. На судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме и рассказал, что с 2015 года у него появилась игровая зависимость, после чего он стал увеличивать фонд заработной платы педагогов.

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