Как будут работать медучреждения Астаны на Наурыз

В акимате Астаны 19 марта рассказали, как будут работать поликлиники и больницы в дни празднования Наурыза, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, медучреждения будут работать в штатном режиме.

"Столичные стационары будут принимать горожан в круглосуточном режиме, не снижая своей активности. Обеспечена полная готовность к оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, выделены резервные профильные палаты", – сказано в сообщении.

В организациях первичной медико-санитарной помощи дежурные врачи будут принимать с 8:00 до 18:00. Фильтр-кабинеты будут работать с 8:00 до 20:00, а прием активов и вызовов – с 8:00 до 16:00.

Служба 103 продолжит бесперебойную работу диспетчеров и бригад скорой помощи.

Ранее в АО "НИТ" предупредили казахстанцев о том, что с ночи 20 марта по утро 21 марта будут недоступны сервисы электронного правительства.