Пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 8 Марта и на Наурыз

В связи с празднованием Международного женского дня и Наурыз мейрамы пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем работать не будут, сообщает Zakon.kz.

"В связи с празднованием Международного женского дня 8 Марта и Наурыз мейрамы с 21 по 23 марта 2025 года в Республике Казахстан пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", – сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.

Вместе с тем железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

Перевозчиков и всех желающих пересечь границу в КГД просят заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.