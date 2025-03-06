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События

Пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 8 Марта и на Наурыз

Пограничные пункты, пограничный пункт, пограничные пункты Казахстана, пограничный пункт Казахстана, международные пункты пропуска, международный пункт пропуска, пункт пропуска, пункты пропуска, государственная граница, государственные границы, пересечение границы, прохождение границы, переход границы, въезд, выезд, пропуск через государственную границу, пропуск через границу, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 16:19 Фото: pixabay
В связи с празднованием Международного женского дня и Наурыз мейрамы пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем работать не будут, сообщает Zakon.kz.

"В связи с празднованием Международного женского дня 8 Марта и Наурыз мейрамы с 21 по 23 марта 2025 года в Республике Казахстан пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", – сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.

Вместе с тем железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

Перевозчиков и всех желающих пересечь границу в КГД просят заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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