Пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 8 Марта и на Наурыз
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В связи с празднованием Международного женского дня и Наурыз мейрамы пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем работать не будут, сообщает Zakon.kz.
"В связи с празднованием Международного женского дня 8 Марта и Наурыз мейрамы с 21 по 23 марта 2025 года в Республике Казахстан пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", – сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.
Вместе с тем железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
Перевозчиков и всех желающих пересечь границу в КГД просят заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.
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