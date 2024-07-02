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Как будут работать поликлиники и больницы во время саммита ШОС в Астане

Как будут работать поликлиники и больницы во время саммита ШОС в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 15:30 Фото: akorda.kz
2 июля 2024 года в акимате Астаны рассказали, как будут работать поликлиники и больницы во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает Zakon.kz.

Столичные власти напомнили, что саммит ШОС состоится 3-4 июля.

"В эти дни станция скорой медпомощи, поликлиники и больницы города будут работать в штатном режиме".Пресс-служба акимата Астаны

Городские стационары, как и прежде, будут принимать горожан в круглосуточном режиме. Обеспечена полная готовность к оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, выделены резервные профильные палаты.

Поликлиники также работают в обычном режиме: организации первичной медико-санитарной помощи будут работать с 08:00 до 20:00, прием активов и вызовов – с 08:00 до 16:00.

Скорая медицинская помощь продолжает функционировать 24/7, обеспечивая доступность и оперативность оказания помощи пациентам.

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О том, на каких дорогах ограничат движение во время саммита ШОС в Астане, можете узнать здесь.

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