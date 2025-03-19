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В Мангистау арестовали чиновника, разрешившего работать 8 китайцам в нефтяных компаниях

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 15:38 Фото: Zakon.kz
Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров сообщил, что в Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении заместителя руководителя областного управления координации занятости и социальных программ, сообщает Zakon.kz.

Его подозревают в получении взятки в общей сумме 3,6 млн тенге от предпринимателей за выдачу разрешения на осуществление трудовой деятельности восьми граждан Китайской Народной Республики в нефтяных компаниях региона.

"С санкции следственного суда подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается", – сказал Данияр Бигайдаров.

Ранее сообщалось, что 1240 иностранцам закрыли въезд в Казахстан на пять лет.

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Бауыржан Муканов
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