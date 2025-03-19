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Общество

Базарбек: В госсобственность возвращено 12 млн гектаров земли

депутат, сельское хозяйство, земля , фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 15:37 Фото: pixabay
Депутат Бакытжан Базарбек на заседании в Мажилисе 19 марта 2025 года высказался о возврате в госсобственность сельхозземель, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен отметил, что в настоящее время проводится большая и сложная работа по возврату в государственную собственность неиспользуемых и незаконно переданных в частные руки сельхозземель. По его данным, уже возвращено 12,1 млн гектаров, из них 4,9 млн гектаров распределены среди населения.

"И это не просто сухие цифры. Во-первых, за каждым судебным решением стоят конкретные люди, которые на своем примере убедились, что справедливость есть и государство серьезно взялось за ее восстановление. Во-вторых, в общественном сознании и политической практике закрепляется то, что земля не продается. Как отметил президент, "земля – наше главное богатство. Без нее не будет и нашего государства". В-третьих, земля возвращается в государственную собственность и распределяется исключительно в законном порядке", – сказал он.

По его словам, также разоблачены разного рода популисты и псевдоактивисты, которые на теме земли пытались заработать политические очки, получить народное доверие и монетизировать его.

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Мадина Мамырханова
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