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Мажилисмен рассказал, что плато "Ассы" возвращено в госсобственность

Мажилисмен рассказал, что плато "Ассы" возвращено в госсобственность Фото: wikimedia/Islam Mirsaitov
Депутат Мажилиса Парламента Бакытжан Базарбек объявил, что плато "Ассы" в Алматинской области вернули в собственность государства. Об этом он рассказал на встрече с местным населением, сообщает Zakon.kz

"На встрече мы объявили населению о возврате в государственную собственность зимовки "Буғыты" площадью в 2,4 тысячи гектаров. Вместе с тем, объявили о возврате в государственную собственность 3 500 гектаров земель сельскохозяйственного назначения на предгорьях Иле-Алатауского парка известного в народе как Плато Ассы", - написал Базарбек в Facebook.

В частности, речь идёт о земельном участке площадью 3,5 тысяч га ранее принадлежащий ТОО "Іле-Алатау Тур". Указанный земельный участок принят в государственную собственность постановлением акима Енбекшиказакского района.

Еще в октябре мы писали, что въезд на высокогорное плато Ассы для туристов ограничен. Почему так произошло, Zakon.kz 4 октября 2023 года рассказал и.о. директора ТОО "Астрофизический институт имени В.Г. Фесенкова" Рашит Валиуллин.

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Елена Вебер
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