Центр первичной медико-санитарной помощи открылся в алматинском микрорайоне Карасу

В Алатауском районе Алматы по поручению акима города Ерболата Досаева и с учетом обращений местных жителей открылось новое здание Центра первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

Современное медицинское учреждение, расположенное в шаговой доступности для жителей микрорайонов Карасу и Ожет, призвано значительно улучшить качество предоставления медицинских услуг в районе.

Новый пятиэтажный центр ПМСП является филиалом городской поликлиники №25 и рассчитан на обслуживание 18 тысяч жителей близлежащих микрорайонов. Проектная мощность центра составляет 200 посещений в смену. В здании размещены четыре отделения: участковая служба, отделение специализированной медицинской помощи, гинекологическое отделение и клинико-диагностическое отделение. Центр оснащен современным медицинским оборудованием, включая аппараты УЗИ, рентгена, аудиограммы, спирографии, кольпоскопии и ЭКГ.

Фото: акимат города Алматы

Ранее более 18 тысяч жителей микрорайона Карасу получали медицинскую помощь в старом здании филиала поликлиники №21, где амбулатория располагалась на площади всего 160 квадратных метров. Открытие нового центра позволит жителям района получать качественную и своевременную медицинскую помощь в комфортных условиях.

Жительница микрорайона Карасу выразила благодарность за открытие новой врачебной амбулатории.

Фото: акимат города Алматы

"Очень приятно, что теперь у нас есть такое современное медицинское учреждение прямо рядом с домом. Теперь все в шаговой доступности. Спасибо руководству города за внимание к нашим нуждам и заботу о здоровье жителей", – поделилась она.

Для удобства пациентов в новом здании созданы все необходимые условия, включая доступность для маломобильных групп населения (МГН). Внутри здания предусмотрен грузопассажирский лифт, обеспечивающий доступ ко всем этажам, а также сопутствующие лестницы. На входе установлены пандусы, позволяющие людям с ограниченными возможностями беспрепятственно попасть в здание. Кроме того, на двух этажах оборудованы специализированные санузлы, адаптированные для нужд МГН, что делает медицинские услуги доступными для всех категорий пациентов.

Фото: акимат города Алматы

Отметим, что в прошлом году в Алматы были введены в эксплуатацию три семейно-врачебные амбулатории: в микрорайоне Нуршашкан (на 100 посещений в смену), микрорайоне Мамыр (на 200 посещений) и микрорайоне Кемель (на 200 посещений в смену), а также новый приемный покой Центра детской неотложной медицинской помощи.

Сегодня ведется строительство поликлиники в микрорайоне Саялы, Центра ПМСП на улице Айбасова и подстанции скорой помощи №4.

Также получили положительную экспертизу проекты реконструкции Городской клинической больницы №4, поликлиник в Бостандыкском и Наурызбайском районах.

Фото: акимат города Алматы

В прошлом году совместно с Министерством здравоохранения утвержден поэтапный план строительства и модернизации медицинских объектов до 2030 года, который предусматривает возведение 32 новых объектов здравоохранения и обновление 14 существующих.