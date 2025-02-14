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Общество

Жителям Алматы сообщили хорошую новость о работе метро

Жителям Алматы сообщили хорошую новость о работе метро, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 10:30 Фото: пресс-служба КГП "Метрополитен Алматы"
В Алматинском метрополитене сократили интервал движения в часы пик, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 14 февраля 2025 года, рассказали в пресс-службе КГП "Метрополитен Алматы".

"Для удобства пассажиров и в связи с увеличением пассажиропотока на линию Алматинского метрополитена выведены два дополнительных электроподвижных состава. Это позволило сократить интервал движения в утренние и вечерние часы пик до 3 минут 6 секунд", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Изменение направлено на улучшение комфорта поездок и снижение нагрузки на составы в периоды максимального спроса.

"Одновременное курсирование 13 составов позволит пассажирам сократить время ожидания на платформах и избежать скопления".Пресс-служба КГП "Метрополитен Алматы"

О том, что в Алматинском метрополитене начали установку металлических ограждений, стало известно 28 января 2025 года.

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А 10 февраля в Метрополитене Алматы сообщили об установке новых ограждений с двойной функцией.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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