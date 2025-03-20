#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Общество

Как будет работать реестр коррупционеров, рассказали в Антикоре

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 12:53 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Дархан Куракбаев 20 марта 2025 года в Сенате рассказал, как будет работать реестр коррупционеров, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что есть планы по введению подобного реестра. В него будут включать тех, кто совершил коррупционные правонарушения и только при наличии вступившего в силу приговора суда либо другого решения, утвержденного прокуратурой.

"Он только в планах. Должно быть регламентировано законодательством, и сейчас этот закон находится на рассмотрении в Мажилисе, поэтому как он пройдет все эти процедуры – Мажилис, Сенат и после того, как подпишут, уже будет учет", – сказал Дархан Куракбаев.

Он добавил, что исключить коррупционера из реестра можно будет после погашения судимости.

Ранее сообщалось, что норма о создании реестра коррупционеров включена в проект закона по вопросам противодействия коррупции, который обсуждают в Мажилисе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
Пенсионерка из СКО поблагодарила полицейских за то, что они арестовали ее внука
Общество
02:38, 21 марта 2025
Пенсионерка из СКО поблагодарила полицейских за то, что они арестовали ее внука
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: