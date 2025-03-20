Как будет работать реестр коррупционеров, рассказали в Антикоре

Заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Дархан Куракбаев 20 марта 2025 года в Сенате рассказал, как будет работать реестр коррупционеров, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что есть планы по введению подобного реестра. В него будут включать тех, кто совершил коррупционные правонарушения и только при наличии вступившего в силу приговора суда либо другого решения, утвержденного прокуратурой.

"Он только в планах. Должно быть регламентировано законодательством, и сейчас этот закон находится на рассмотрении в Мажилисе, поэтому как он пройдет все эти процедуры – Мажилис, Сенат и после того, как подпишут, уже будет учет", – сказал Дархан Куракбаев.

Он добавил, что исключить коррупционера из реестра можно будет после погашения судимости.

Ранее сообщалось, что норма о создании реестра коррупционеров включена в проект закона по вопросам противодействия коррупции, который обсуждают в Мажилисе.