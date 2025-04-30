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Общество

Реестр коррупционеров: какие сведения будут доступны казахстанцам

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 15:42 Фото: pexels
30 апреля 2025 года официальный представитель Агентства Казахстана по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал, при каких обстоятельствах коррупционеры будут исключаться из реестра, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер озвучил, что в реестр попадут лица, которые будут осуждены уже после введения в действие закона, поскольку, согласно закону о правовых актах, законы, ухудшающие положение граждан, обратной силы не имеют.

"Это установленный порядок. В соответствии с проектом закона о вопросах противодействия коррупции, находящимся на рассмотрении в Мажилисе, в реестр коррупционеров будут включаться сведения об осужденных за совершение тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений. При этом в реестр попадут лица, которые будут осуждены после введения в действие закона. Данные будут оглашены", – уточнил Данияр Бигайдаров.

Он также отметил, что есть условия включения в реестр и исключения из него.

"После оглашения или снятия судимости лица могут быть исключены из реестра. Также могут быть исключены на основании вступившего в силу оправдательного приговора либо в случае, если деяние будет переквалифицировано с тяжкого или особо тяжкого на менее тяжкое. Реестр будет размещаться на сайте агентства. Это профилактический инструмент, основная цель которого – через общественное порицание формировать в обществе нетерпимость к коррупции или обеспечить нулевую терпимость к ней в обществе", – сказал Данияр Бигайдаров.

С его слов, казахстанцам будут доступны следующие сведения об осужденных:

  • ФИО коррупционера,
  • место работы и должность на момент совершения коррупционного преступления,
  • состав коррупционного преступления,
  • реквизиты обвинительного приговора и вид назначенного наказания.
"После принятия закона будут утверждены правила формирования и ведения реестра коррупционеров. В целом, приговоры, вступившие в законную силу, и так публикуются, но реестр будет единым и удобным для граждан, так как любой гражданин сможет проверить наличие коррупционного привлечения у своих знакомых, коллег, соседей и других лиц", – дополнил Данияр Бигайдаров.

15 января 2025 года стало известно, что реестр коррупционеров разработают в Казахстане. Такая норма включена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции".

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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