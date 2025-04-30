Реестр коррупционеров: какие сведения будут доступны казахстанцам

30 апреля 2025 года официальный представитель Агентства Казахстана по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал, при каких обстоятельствах коррупционеры будут исключаться из реестра, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер озвучил, что в реестр попадут лица, которые будут осуждены уже после введения в действие закона, поскольку, согласно закону о правовых актах, законы, ухудшающие положение граждан, обратной силы не имеют.

"Это установленный порядок. В соответствии с проектом закона о вопросах противодействия коррупции, находящимся на рассмотрении в Мажилисе, в реестр коррупционеров будут включаться сведения об осужденных за совершение тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений. При этом в реестр попадут лица, которые будут осуждены после введения в действие закона. Данные будут оглашены", – уточнил Данияр Бигайдаров.

Он также отметил, что есть условия включения в реестр и исключения из него.

"После оглашения или снятия судимости лица могут быть исключены из реестра. Также могут быть исключены на основании вступившего в силу оправдательного приговора либо в случае, если деяние будет переквалифицировано с тяжкого или особо тяжкого на менее тяжкое. Реестр будет размещаться на сайте агентства. Это профилактический инструмент, основная цель которого – через общественное порицание формировать в обществе нетерпимость к коррупции или обеспечить нулевую терпимость к ней в обществе", – сказал Данияр Бигайдаров.

С его слов, казахстанцам будут доступны следующие сведения об осужденных:

ФИО коррупционера,

место работы и должность на момент совершения коррупционного преступления,

состав коррупционного преступления,

реквизиты обвинительного приговора и вид назначенного наказания.

"После принятия закона будут утверждены правила формирования и ведения реестра коррупционеров. В целом, приговоры, вступившие в законную силу, и так публикуются, но реестр будет единым и удобным для граждан, так как любой гражданин сможет проверить наличие коррупционного привлечения у своих знакомых, коллег, соседей и других лиц", – дополнил Данияр Бигайдаров.

15 января 2025 года стало известно, что реестр коррупционеров разработают в Казахстане. Такая норма включена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции".