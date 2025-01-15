Реестр коррупционеров разработают в Казахстане

Начальник Департамента координации нормотворческой деятельности Генеральной прокуратуры Альбина Маутова на пленарном заседании Мажилиса 15 января 2025 года разъяснила механизм формирования Реестра коррупционеров в стране, сообщает Zakon.kz.

Такая норма включена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции", который обсуждают в первом чтении палатой депутаты Мажилиса.

"Положениями проекта закона предусматривается введение публичного реестра коррупционеров. Такое законодательное закрепление предусмотрено в рамках концепции антикоррупционной политики и оно является публичным. На наш взгляд, именно закрепление этого реестра на сайте Агентства – это более логично и последовательно, поскольку вся информация о проводимой государством работе по противодействию коррупции должна аккумулироваться на единой платформе. Это для граждан будет удобно и будет повышать их осведомленность о проводимой работе", – считает она.

По ее словам, на этом сайте также размещен Национальный доклад о противодействии коррупции, анализы внешних рисков, все правовые акты в рамках противодействия коррупции.

"Все фокусируется на этом сайте и поэтому логичным и последовательным будет, что именно уполномоченный орган по противодействию коррупции будет вести данный реестр. Что касается механизма его введения, то в этот реестр попадут коррупционеры, которые совершили тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления. Основанием для включения в этот реестр будет наличие вступившего в законную силу обвинительного приговора. Основанием для исключения – вступивший в законную силу оправдательный приговор либо погашение судимости", – пояснила представитель надзорного органа.

Ранее первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов пояснил планы криминализировать обещание взятки в Казахстане.