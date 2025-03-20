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Общество

Реестр "слитых" персональных данных хотят создать в Казахстане

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Председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов 20 марта 2025 года на брифинге в СЦК рассказал, что предлагается создать реестр утечек данных с информацией о скомпрометированных данных и компаниях-нарушителях, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что в повседневной жизни казахстанцев увеличивается количество фактов интернет-мошенничества и киберугроз.

"Ежегодно регистрируются свыше 20 тысяч случаев интернет-мошенничества, из которых около 80% остаются нераскрытыми. Поэтому партией AMANAT 21 февраля 2025 года совместно с нашим Комитетом по информационной безопасности, Комитетом по защите детей Министерства просвещения, МВД, АФМ, АРРФР и отраслевыми экспертами по кибербезопасности из АО "ГТС", ЦАРКА и MSSP.GLOBAL дан старт масштабному проекту "Цифровое общество", направленному на повышение цифровой грамотности граждан и обеспечения кибербезопасности", – озвучил Руслан Абдикаликов.

По его словам, в рамках проекта планируется проведение родительских собраний, открытие центров цифровой грамотности для пожилых людей –  так называемая "Серебренная лига", обучение цифровых волонтеров, работа над цифровыми законами и разработка индекса цифровой грамотности.

"Кроме того, в целях противодействия участившимся фактам утечки персональных данных предлагается создание единого реестра скомпрометированных данных, который будет являться централизованной базой данных, содержащей информацию о случаях утечки персональных данных, компаниях, допустивших утечки, и непосредственно "слитых" персональных данных граждан. Также предлагается установить для субъекта, находящегося в реестре скомпрометированных данных, отказ от получения банковских займов и микрокредитов с уведомлением о снятии такого ограничения посредством портала электронного правительства", – дополнил Руслан Абдикаликов.

Ранее стало известно, что казахстанцы смогут через eGov проверить утечку персональных данных.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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