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Общество

Штрафы увеличили, а граждане ничего не получают: киберстрахование хотят внедрить в Казахстане

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, сетевой маркетинг, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 13:50 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов на брифинге в СЦК 20 марта 2025 года рассказал, как казахстанцам может помочь киберстрахование, передает корреспондент Zakon.kz.

Он рассказал, что планируется продвигать инициативу о появлении киберстрахования.

"Это необходимо, особенно в контексте повышения штрафов. Государство увеличивает штрафы, наказывает тех, кто допускает утечки, но при этом возникает резонный вопрос у граждан: их данные утекли, но что они получили в ответ? Какую компенсацию получил человек за утрату его персональных данных? Сейчас, помимо штрафа, который выплачивается государству, сам гражданин ничего не получает", – озвучил Руслан Абдикаликов.

По его мнению, процесс киберстрахования позволит человеку, чьи данные были утрачены по чьей-то вине, получить страховые выплаты.

Ранее стало известно, что в Казахстане хотят создать реестр "слитых" персональных данных.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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