Штрафы увеличили, а граждане ничего не получают: киберстрахование хотят внедрить в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов на брифинге в СЦК 20 марта 2025 года рассказал, как казахстанцам может помочь киберстрахование, передает корреспондент Zakon.kz.
Он рассказал, что планируется продвигать инициативу о появлении киберстрахования.
"Это необходимо, особенно в контексте повышения штрафов. Государство увеличивает штрафы, наказывает тех, кто допускает утечки, но при этом возникает резонный вопрос у граждан: их данные утекли, но что они получили в ответ? Какую компенсацию получил человек за утрату его персональных данных? Сейчас, помимо штрафа, который выплачивается государству, сам гражданин ничего не получает", – озвучил Руслан Абдикаликов.
По его мнению, процесс киберстрахования позволит человеку, чьи данные были утрачены по чьей-то вине, получить страховые выплаты.
Ранее стало известно, что в Казахстане хотят создать реестр "слитых" персональных данных.
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