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Общество

В Антикоре объяснили, почему не возбудили дела по покупке недвижимости в ОАЭ

Дубай, небоскребы , фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 13:10 Фото: pixabay
Заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Дархан Куракбаев 20 марта 2025 года в Сенате объяснил, почему ведомство не стало возбуждать уголовные дела в отношении казахстанцев, купивших недвижимость в ОАЭ, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что правоохранительные органы и Антикоррупционная служба занимаются возвратом активов в рамках расследуемых уголовных дел. И если фигуранты дел похищали деньги, приобретали на преступные доходы недвижимость за рубежом, то только тогда производится процедура возврата средств.

"Если мы установили, что он совершил преступление, похитил деньги или получал взятки и на эти деньги приобрел недвижимость, то только в этом случае по уголовным делам и в рамках уголовно-процессуального законодательства мы обязаны заниматься возвращением, доказывать, что он на преступные деньги приобрел это имущество. А если у кого-то из нас или у вас будет просто имущество за границей, то мы не вправе без решения суда отбирать это имущество", – сказал Дархан Куракбаев.

При этом он добавил, что информация о наличии зарубежной недвижимости принята к сведению, анализируется и находится в проработке оперативных подразделений.

Ранее сообщалось, что около 1500 казахстанцев имеют недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Бауыржан Муканов
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