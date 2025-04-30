#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
512.32
582.92
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
512.32
582.92
6.29
Общество

Еще одно дело: Антикор рассказал о расследовании в отношении Гульмиры Сатыбалды

Суд, Антикор , фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 15:11 Фото: Скриншот видео ТК "Хабар"
30 апреля 2025 года официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал о расследовании очередного уголовного дела в отношении Гульмиры Сатыбалды и других лиц, сообщает Zakon.kz.
"Мы подтверждаем: агентством действительно расследуется уголовное дело в отношении Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту неправомерных действий при строительстве многофункционального жилого комплекса "Восточка". Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия, к сожалению, разглашению не подлежит", – озвучил спикер.

В начале 2025 года бывшая жена Кайрата Сатыбалды, приговоренная к 12 годам, подала апелляционную жалобу на приговор, однако не смогла его оспорить.

В августе 2024 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 12 годам лишения свободы. Следствие обвиняло ее и водителя Мади Батыршаева в незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, повлекшем тяжкие последствия. Кроме того, Гульмиру Сатыбалды обвиняли в вымогательстве и самоуправстве, совершенном с угрозой применения насилия, повлекшем тяжкие последствия.

В мае 2023 года Гульмире Сатыбалды уже выносили приговор по другим уголовным делам в Астане. Ее приговорили к семи годам лишения свободы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
От заморозков до 30°C: что ждет Астану, Алматы и Шымкент в первые дни мая
Общество
16:29, Сегодня
От заморозков до 30°C: что ждет Астану, Алматы и Шымкент в первые дни мая
Депутат придумал, как снизить статистику разводов в Казахстане
Общество
16:23, Сегодня
Депутат придумал, как снизить статистику разводов в Казахстане
"Председатель Антикора" может позвонить любому: к казахстанцам обратились с просьбой
Общество
15:59, Сегодня
"Председатель Антикора" может позвонить любому: к казахстанцам обратились с просьбой
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: