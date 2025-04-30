Еще одно дело: Антикор рассказал о расследовании в отношении Гульмиры Сатыбалды

30 апреля 2025 года официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал о расследовании очередного уголовного дела в отношении Гульмиры Сатыбалды и других лиц, сообщает Zakon.kz.

"Мы подтверждаем: агентством действительно расследуется уголовное дело в отношении Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту неправомерных действий при строительстве многофункционального жилого комплекса "Восточка". Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия, к сожалению, разглашению не подлежит", – озвучил спикер.

В начале 2025 года бывшая жена Кайрата Сатыбалды, приговоренная к 12 годам, подала апелляционную жалобу на приговор, однако не смогла его оспорить.

В августе 2024 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 12 годам лишения свободы. Следствие обвиняло ее и водителя Мади Батыршаева в незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, повлекшем тяжкие последствия. Кроме того, Гульмиру Сатыбалды обвиняли в вымогательстве и самоуправстве, совершенном с угрозой применения насилия, повлекшем тяжкие последствия.

В мае 2023 года Гульмире Сатыбалды уже выносили приговор по другим уголовным делам в Астане. Ее приговорили к семи годам лишения свободы.