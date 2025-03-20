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Общество

В преддверии Наурыза в Туркестане 348 семей отметили новоселье

Новоселье, ключи, акимат, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 15:47 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В преддверии великого праздника Наурыз туркестанцы получили радостную весть. Сегодня аким области Нуралхан Кушеров вручил ключи от квартир 348 семьям, стоявшим в очереди на жилье, в жилом комплексе "Жибек жолы" и разделил их радость.

Он поздравил новоселов и отметил, что работа по обеспечению населения жильем будет продолжаться.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"Прежде всего, от всей души поздравляю вас с наступающим праздником Наурыз! Пусть он принесет только добро! Сегодня мы встречаемся в особый радостный момент – наши жители справляют новоселье. Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил усилить работу по обеспечению граждан жильем, и в регионе ведется масштабная работа в этом направлении. В 2024 году в городе 961 семья получила новое жилье. В период с 2018 по 2024 год ключи от квартир получили 3519 очередников. Также сдаются ипотечные и частные дома. Все это – результат государственной поддержки. Недавно духовная столица страны – Туркестан – получила особый статус. Теперь наш город и область будут развиваться еще более интенсивными темпами. А сегодня, накануне праздника Наурыз, мы вручаем жилье очередникам. Это важный шаг к повышению благосостояния жителей. Мы продолжим работу в этом направлении. Поздравляю вас с новосельем!" – сказал Нуралхан Кушеров.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В этот день были сданы в эксплуатацию четыре 5-этажных жилых дома на 348 квартир, приобретенные в черте города по линии строительного отдела акимата Туркестана. Из них 168 квартир предоставлены многодетным семьям, 180 – гражданам из социально уязвимых категорий. Глава региона осмотрел новые квартиры вместе с новоселами, которые выразили благодарность и поделились своей радостью.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Перед торжественной церемонией вручения ключей прошла выставка работ ремесленников и художников, а затем состоялась концертная программа. В честь праздника Наурыз были установлены юрты, где гости смогли насладиться праздничными угощениями и традиционной атмосферой.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

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Айсулу Омарова
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