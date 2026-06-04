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Общество

В Туркестане 512 семей получили новое жилье

В Туркестане 512 семей получили новое жилье, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 16:02 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В День государственных символов Республики Казахстан в городе Туркестан 512 семей, а это более 3 тысяч человек, стали обладателями собственного жилья. В прошлом году по области ключи от квартир получили 3564 семьи.

Разделить радость новоселов и вручить ключи от новых квартир гражданам, состоящим в очереди на жилье, прибыл аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

"От всей души поздравляю вас с этим долгожданным и трогательным событием! Сегодня особенный день, когда исполнилась мечта сотен семей. Недаром в народе говорят: "Есть дом – есть и благополучие". Действительно, жилье является основой счастья, благополучия, стабильности и спокойствия каждой семьи. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неизменно ставит в число приоритетных задач повышение благосостояния населения и обеспечение граждан жильем. Благодаря последовательной реализации этих поручений в регионе активно развивается жилищное строительство, а жилищные вопросы тысяч граждан находят свое решение. Если в прошлом году гражданам, состоящим в очереди на жилье, было предоставлено 3564 квартиры, то в текущем году планируется обеспечить жильем еще 2292 семьи. Сегодня радость новоселья пришла еще в 512 семей. Комфорт и благоустройство этих домов во многом зависят от самих жителей. Поэтому призываю вас бережно относиться к своим дворам, активно участвовать в озеленении и благоустройстве территории. Именно здесь будут расти, воспитываться и играть ваши дети. Поддерживая реализуемую по инициативе главы государства программу "Таза Қазақстан", каждый из нас должен вносить свой вклад в чистоту и процветание родного края. Пусть в ваших домах всегда царят счастье, благополучие и достаток! Поздравляю с новосельем! – сказал Нуралхан Кушеров.
В Туркестане 512 семей получили новое жилье, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 16:02

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Среди новоселов жилого комплекса "Жибек жолы" представители социально уязвимых категорий населения и многодетные семьи.

В Туркестане 512 семей получили новое жилье, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 16:02

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Согласно изменениям в жилищном законодательстве, вступившим в силу 24 мая 2025 года, функции по постановке на учет граждан, нуждающихся в жилье, ведению очередности и распределению жилья переданы АО "Отбасы банк".

В Туркестане 512 семей получили новое жилье, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 16:02

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Граждане, получившие сегодня ключи от квартир, стали первыми участниками новой системы, прошедшими отбор и получившими направление через АО "Отбасы банк".

В Туркестане 512 семей получили новое жилье, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 16:02

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

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Айсулу Омарова
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