Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Автобусов станет меньше в Шымкенте

Автобусов станет меньше в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 11:12 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте сегодня, 15 марта 2024 года, к вечеру сократится количество городских регулярных автобусов. Причину объяснили в акимате мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

Как следует из объявления местных властей, заправочная станция, которая снабжала газом городские регулярные автобусные маршруты, была временно отключена от электроснабжения "из-за технических проблем".

"В связи с этим сегодня в вечернее время количество общественного транспорта на регулярных маршрутах может уменьшиться. Приносим извинения за временные неудобства. Также просим заранее спланировать маршруты в городе".Пресс-служба акимата Алматы

13 марта 2024 года аким Габит Сыздыкбеков обратился к жителям Шымкента. Он напомнил, что в городе выпали обильные осадки в виде дождя сверх нормы, в результате чего оказались подтопленными дворовые территории и жилые дома.

Читайте также

выговор, Павлодар, глава госоргана
Главу госоргана наказали за подчиненных-расхитителей бюджетных денег в Павлодаре
аким Алматы
"Может, заменить?": Досаев про акима Алатауского района
Жене Досаева передали благодарность
"Передайте супруге спасибо": алматинка обратилась к Досаеву
Динара Халдарова
Шымкент акимат
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Казахстанцам &quot;выплатят&quot; компенсацию за НДС
Казахстанцам "выплатят" компенсацию за НДС
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Названы основные нарушения ПДД, которые фиксируют камеры "Сергек"
Названы основные нарушения ПДД, которые фиксируют камеры "Сергек"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: