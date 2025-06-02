Доход 950% в год: прокуратура обратилась к жителям Алматы

Прокуратура Алматы 2 июня 2025 года обратилась к горожанам с важным напоминанием, сообщает Zakon.kz.

По информации надзорного органа, в последние месяцы в стране наблюдается активный рост мошеннических схем, связанных с финансовыми пирамидами.

"Преступные организации, маскируясь под инвестиционные компании, криптовалютные проекты и торговые платформы, обещают гражданам высокие доходы без риска. Однако в действительности такие схемы приводят к потере вложенных средств", – отмечают в прокуратуре.

Там напоминают, что финансовые пирамиды работают за счет постоянного привлечения новых вкладчиков, а их деятельность неизбежно заканчивается большим ущербом и множеством потерпевших.

Как распознать признаки финансовой пирамиды:

обещание гарантированной прибыли, существенно превышающей рыночные показатели;

отсутствие лицензии на финансовую деятельность от Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК;

условие получения дохода через привлечение новых участников;

агрессивная реклама и давление с целью вложения как можно больших сумм.

В качестве примера в прокуратуре рассказали о приговоре двум организаторам финансовой пирамиды под названием Eolus:

"Под видом деятельности в сфере альтернативной энергетики ими была зарегистрирована компания "ENERGY EOLUS QAZAQSTAN", в которую граждан привлекали для внесения денежных средств. Организаторы обещали доходность от 2,7% до 3,4% в день (более 80% в месяц и свыше 950% в год), при этом сумма вкладов варьировалась от 30 до 2700 долларов США. В результате расследования потерпевшими признан 31 гражданин, сумма причиненного ущерба превысила 74 миллиона тенге. Суд приговорил виновных к лишению свободы сроком на 6,5 и 6 лет".

Прокуратура Алматы призывает проявлять осмотрительность при инвестициях. Перед вложением средств нужно убедиться в законности деятельности компании, наличии государственной регистрации и лицензии.

"При наличии подозрений в противоправной деятельности – незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы. Берегите свои сбережения. Не поддавайтесь на уловки мошенников", – обратились в прокуратуре.

30 мая Zakon.kz писал о случае обмана 200 казахстанцев, которые хотели заработать на аренде электросамокатов.