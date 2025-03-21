Противопаводковые меры в Акмолинской области: ситуация под контролем

Весна в Акмолинской области началась бурно, но без сюрпризов – службы реагируют быстро, техника работает на пределе, а населенные пункты защищены, сообщает Zakon.kz.

Паводковый период, по оценке специалистов, в этом году проходит стабильно, несмотря на погодные вызовы. Резкое потепление в регионе ускорило таяние снега, а на реках Есиль, Жабай и Нура началось ослабление ледового покрова, что усилило процесс снеготаяния.

Фото: УВП Акмолинской области

Для предотвращения подтоплений в населенных пунктах принимают оперативные меры. Уже вывезли свыше трех миллионов кубометров снега и откачали около 300 тысяч кубометров талой воды. Чтобы защитить жилые дома, уложено 25 тысяч мешков с инертным материалом. Кроме того, на потенциально опасных участках рек проведены взрывные работы по рыхлению льда на площади более 25 тысяч квадратных метров. Эти меры способствуют беспрепятственному прохождению воды и снижению рисков образования заторов.

Традиционные переливы на автодорогах в этом году не несут угрозы населенным пунктам. При снижении уровня воды сразу проводятся восстановительные работы. Так, например, движение на участке автодороги Щучинск – Степняк – Валиханово было восстановлено в кратчайшие сроки.

Фото: УВП Акмолинской области

Согласно данным "Казгидромета", активная фаза паводка ожидается после 24 марта. Все силы и средства на территории области переведены в усиленный режим. В мероприятиях задействованы подразделения МЧС из Астаны, Карагандинской и Алматинской областей, а также личный состав территориальной обороны Акмолинского региона.

Противопаводковые мероприятия будут своевременно корректироваться в зависимости от погодных условий и прогнозов. Ситуация находится на особом контроле у региональных властей.