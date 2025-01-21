Спасатели обратились к жителям Павлодарской области

Пресс-служба ДЧС Павлодарской области просит население воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов на автотранспорте в связи с с ухудшением погодных условий в Акмолинской и Карагандинской областях, сообщает Zakon.kz.

В регионах в данное время верховой снег, порывистый ветер и гололед, потому в Павлодарской области закрыто движение по четырем направлениям для всех видов транспорта. На дорогах выставлены посты полиции, ДЧС. На месте проводится разъяснительная работа с гражданами.

Закрыто движение по следующим направлениям:

участок автодороги республиканского значения Астана – Ерейментау – Шидерты, от поселка Шидерты до границы с Акмолинской областью;

участок автодороги республиканского значения Кызылорда – Павлодар – Успенка – РФ, от поселка Атамекен до поселка Шидерты;

участок автодороги республиканского значения Кызылорда – Павлодар – Успенка – РФ, от поселка Шидерты до границы Карагандинской области;

участок автодороги областного значения Беловка – Калкаман.

Кроме того, на 22 января в Павлодарской области действует штормовое предупреждение. Сильный снег, метель, ветер 15-20 м/с, временами порывы до 23-28 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха до 10-15, на западе области 18 мороза с дальнейшим понижением.

Полную информацию об ухудшении погодных условий, закрытии автодорог жители могут узнать также в приложении "Дармен". Берегите себя и своих близких.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды более 500 автомобилей застряли на трассе Астана – Бурабай.

На 22 января в 13 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.