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Общество

Аким Алматы Ерболат Досаев посетил праздничные мероприятия, посвященные Наурыз мейрамы

Наурыз, концерт, сцена, концерт в честь Наурыза, , фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 14:44 Фото: акимат Алматы
Алматы превратился в настоящую столицу весеннего торжества – город с размахом отмечает Наурыз мейрамы. Площадки раскинулись по всему мегаполису, а центральной точкой вновь стала площадь Астана, где с самого утра царит атмосфера национального колорита и единства, сообщает Zakon.kz.

Аким Алматы Ерболат Досаев посетил празднование, отметив значимость Наурыза как символа обновления, мира и благополучия.

Фото: акимат Алматы

В торжестве также приняли участие народный артист, Қазақстанның Еңбек Ері Асанали Ашимов, Народный Герой Казахстана Сат Токпакбаев, Герой Труда Казахстана Аягуль Миразова, председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулкено и многие другие представители интеллигенции, жители и гости города.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Зрителям представили грандиозный концерт "Алматы – в объятиях Наурыза", на котором выступили легендарные артисты: ансамбль "Дос-Мукасан", Майра Мухамедкызы, Жанар Айжанова, Өмірқұл Айниязов, фольклорно-этнографический ансамбль "Сазген сазы", Жазира Байырбекова, Игорь Благородный, Толеген Рахымбаев, группа "КешYOU", Диная, AyaFunk и многие другие.

Фото: акимат Алматы

Праздничные мероприятия продолжатся вплоть до 23 марта. Каждый вечер до 22:00 гостей ждут яркие концерты в рамках фестиваля Juldyzdy Almaty, а также театральные постановки, национальные игры, перформансы и ремесленные ярмарки.

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Андрей Дюсупов
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