Более 50 000 человек посетили праздник Наурыз в Уральске

22 марта Уральск масштабно отметил главный весенний праздник – Наурыз. С раннего утра центральные площади наполнились жителями и гостями, для которых развернули юрточные городки, ярмарки и концертные площадки, сообщает Zakon.kz.

По оценкам организаторов, участие в праздничных мероприятиях приняли свыше 50 тысяч человек.

Горожане угощались национальными блюдами, знакомились с ремесленным искусством, наблюдали театрализованные постановки и концертные выступления. Атмосферу народного единства усилили традиционные игры, алтыбаканы и массовые гуляния.

Фото: акимат Уральска

Жители отмечают особую значимость праздника.

"Наурыз – это не просто праздник, это наши корни и история. Сегодня мы пришли с детьми, чтобы показать им традиции. Хотелось бы, чтобы таких дней было больше", – поделилась жительница города Айгуль Сариева.

Фото: акимат Уральска

"Организация на высоком уровне. Главное – люди вместе, в хорошем настроении. Особенно важно, что сохраняются и передаются национальные ценности и традиции молодому поколению", – отметил пенсионер Канат Оразов.

В ходе торжеств аким области поздравил жителей, подчеркнув, что Наурыз остается символом единства, согласия и преемственности поколений. В своем выступлении он также акцентировал внимание на социальной поддержке населения – накануне праздника 43 семьи получили новое жилье. Кроме того, были отмечены положительные изменения в развитии региона и рост инвестиционной активности.

Фото: акимат Уральска

Особое внимание было уделено инициативе президента Касым-Жомарт Токаева – декаде "Наурызнама", которая в области прошла в насыщенном формате. В День семьи чествовали супружеские пары, прожившие вместе десятилетия, продвигая ценности семейного института. В День национального спорта стартовал новый сезон лиги "Бабалар ізімен", где традиционные игры были интегрированы с современными технологиями. Также ежедневно проводились театрализованные представления, выставки прикладного искусства, а в рамках "Digital Nauryz" активно внедрялись элементы цифровизации.

Фото: акимат Уральска

Впереди – продолжение экологической акции "Таза Қазақстан", предусматривающей субботники и мероприятия по озеленению.