Арендное жилье вернули в госсобственность в Западно-Казахстанской области

Прокуратура Западно-Казахстанской области добилась возвращения в государственную собственность арендного жилья, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, нарушения выявили в Акжаикском районе.

"Прокуратурой проведен комплексный анализ законности строительства и оформления жилых домов, возведенных в период с 2017 по 2025 годы", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что 10 домов на сумму 53 млн тенге не были зарегистрированы в госсобственности. Причина – недобросовестное отношение к работе со стороны отдела жилищно-коммунального хозяйства. К примеру, не были оплачены госуслуги, необходимые для постановки объектов на баланс. Из-за этого дома оказались вне правового поля и не могли использоваться по назначению.

Теперь, благодаря мерам прокурорского реагирования, все 10 объектов:

зарегистрированы;

возвращены в собственность государства;

восстановлен их правовой статус.

"Ответственное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности", – передает пресс-служба прокуратуры Западно-Казахстанской области.

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