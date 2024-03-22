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Более пяти тысяч акмолинцев праздновали Наурыз мейрамы на площади в Кокшетау

Более пяти тысяч акмолинцев праздновали Наурыз мейрамы на площади в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 18:45 Фото: УВП Акмолинской области
В областном центре проходит празднование Наурыз мейрамы. В Кокшетау массовые гуляния проходят на площадях "Абылай хан" и "Тәуелсіздік".

Главный весенний праздник в регионе начался с театрализованного представления "Наурыз – көктем, жыр думан!". Программа состояла из восьми эпизодов: "Көктем әуені", "Жеті әлемнің болжамы", "Ақ тілек пен Ақ бата", "Көктем-ғұмыр", "Нұр себеле, Ұлыстың Ұлы күні", "Жастар ойыны", "Базарың құтты болсын, ардақты елім!", "Наурызнама".

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов поздравил жителей и гостей областного центра со светлым праздником Наурыз.

Более пяти тысяч акмолинцев праздновали Наурыз мейрамы на площади в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 18:45

Фото: УВП Акмолинской области

​"Издревле наши предки считали этот день началом года, именно с Наурызом ассоциируется пробуждение природы, ее обновление и расцвет. В этом году по поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева главный весенний праздник отмечается в новом формате и получил новый импульс. Наурыз мейрамы начинается со дня "Амал-Көрісу" и каждый день продолжается тематическими мероприятиями, подчеркивающими национальную идентичность, присущую нашему народу. В этом году начало священного Рамазана совпадает с Наурыз мейрамы. От всей души желаю вашим семьям мира, добра и благополучия", – подчеркнул аким области.
Более пяти тысяч акмолинцев праздновали Наурыз мейрамы на площади в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 18:45

Фото: УВП Акмолинской области

В центре города организованы три аула "Біржан Сал ауылы", посвященный 190-летию известного казахского солиста-композитора, поэта Биржан Сала; "Балуан Шолақ ауылы", посвященный 160-летию казахского народного композитора, известного борца, спортсмена Балуана Шолака. В целях сохранения культурного наследия казахского народа и национального кода впервые в этом году на площади расположился "Қолөнершілер ауылы", где были представлены работы ведущих мастеров декоративно-прикладного искусства региона. Также установлены аулы, посвященные юбилейным датам известных акмолинцев – Рахымжана Кошкарбаева и Сагадата Нурмагамбетова.

Более пяти тысяч акмолинцев праздновали Наурыз мейрамы на площади в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 18:45

Фото: УВП Акмолинской области

Всего установлено 18 тематических юрт, где были продемонстрированы древние традиции казахского народа: "Беташар", "Құда түсу", "Қыз ұзату", "Келін түсіру", "Қалжа той", "Бесікке салу", "Тұсау кесер", "Сүндет той" и тд.

Параллельно на площади "Тәуелсіздік" развернулся спортивный фестиваль по национальным играм казакша курес, тогыз кумалак и т.д.

Более пяти тысяч акмолинцев праздновали Наурыз мейрамы на площади в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 18:45

Фото: УВП Акмолинской области

Для кокшетаусцев и гостей города представлена праздничная концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады "Жигер" и более 1500 артистов творческих коллективов города, областной филармонии, Казахского драматического театра им. Ш. Хусаинова, областного центра народного творчества, ДК "Достар".

В эти дни празднование Наурыза проходило также в 12 микрорайонах города.

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Акмолинская область Кокшетау
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