День надежды, веры и любви: как астанчане празднуют Наурыз мейрамы

В Астане одновременно на нескольких площадках проходят массовые гуляния в честь Наурыза. Этот древний праздник, символизирующий обновление природы и начало нового года, объединяет людей, наполняя улицы города радостью, музыкой и смехом, сообщает Zakon.kz.

Наурыз – один из самых древних праздников в мире и символизирует обновление природы и начало нового года.

В этот день в Астане сразу в нескольких локациях проходят массовые народные гуляния. Возле монумента "Байтерек" организовали мероприятия для жителей левого берега.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Сюда послушать концерт звезд казахстанской эстрады пришли сотни человек. Многие, к слову, были в национальных костюмах.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Здесь же можно было покататься на алтыбакане – традиционных качелях, а также отведать наурыз коже – традиционное праздничное блюдо, а также приобрести национальные украшения и предметы одежды у местных мастеров.

"Наурыз – очень светлый праздник. Праздник весны, когда природа пробуждается после долгой зимы. Это начало нового года, начало новой жизни. Очень символичный праздник. Пришли на площадь всей семьей – хотели напитаться этой праздничной атмосферой. Очень весело проводим время", – сказала жительница Астаны Шаттык Рамбердиева.

Тут также проходили соревнования на поднятие гири весом в 16 кг: уже к обеду был установлен первый рекорд – 138 раз ее поднял житель Астаны.

Еще одной точкой притяжения стала площадь возле городского акимата: здесь в праздничных мероприятиях могли принять участие уже жители правого берега. Насладиться концертом и просто поделиться радостью пришли несколько сотен человек, многие с детьми.

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

"Я приехала в Астану из Казалинска специально, чтобы посмотреть, как празднуют Наурыз в столице. Мы все с нетерпением ждем наступления этого праздника – это начало нового года, и мы ждем от него только всего хорошего. Очень нравится организация мероприятия", – сказала Райхан Садвакаскызы.

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

На этой же площадке отдельно организовали зону для спортивных игр – их участниками в основном были мужчины. Они состязались в ловкости, меткости и силе, приняв участие в таких национальных играх, как асық ойыны и казақша күрес.

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

Здесь установили несколько юрт для мастеров-ремесленников: жители и гости столицы могли приобрести различные изделия, выполненные в национальном стиле.

Но основные мероприятия прошли на территории EXPO: людей здесь было больше, чем на предыдущих двух локациях. Активному отдыху способствовала сама погода: солнечный безветренный день для весенней Астаны – большая редкость.

"Решили с детьми отметить Наурыз на улице, погулять, посмотреть на праздничные мероприятия. Народу, конечно, очень много, но зато столько всего интересного: концерты, ярмарки, угощения! Дети в восторге – поели плов и наурыз коже, покатались на каруселях, даже поучаствовали в детских играх. Мы провели на площади больше двух часов, устали, но довольные. Главное, что погода сегодня радует – гулять комфортно", – говорит жительница Астаны Алия, мама двоих детей.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Большая часть гостей, конечно же, пришли послушать праздничный концерт. Но нашлись среди них и любители активного отдыха – юноши и парни, например, соревновались в поднятии гири.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Здесь же можно было покататься на алтыбакане, сделать красивые тематические фотографии в фотозоне.

"Мы провели здесь около часа: очень повезло с погодой. Молодежь активно веселится, атмосфера праздничная", – говорит жительница столицы Бибигуль.

Как в Астане отпраздновали День солидарности в рамках декады Наурызнама, можно прочитать здесь.