119 полицейских с именем Наурыз служат в Казахстане

В преддверии Наурыз мейрамы Министерство внутренних дел Казахстана представило необычную статистику: в рядах казахстанской полиции служат 119 стражей порядка, названных в честь этого весеннего праздника, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства отметили, что в казахской культуре выбор имени всегда был важным и ответственным делом, ведь оно несет глубокий смысл и связано с судьбой человека, его будущим, а также с уважением к традициям и культуре.

Среди 119 полицейских, носящих имя Наурыз, четыре женщины.

Наурызбай – 55;

Наурызбек – 41;

Наурыз – 12;

Наурызгүл – 4;

Наурызхан – 3;

Наурызғали – 2;

Наурызжан – 1;

Бекнаурыз – 1.

"Эта статистика ярко демонстрирует, как традиции и культура Наурыза крепнет в современном Казахстане", – уверены в МВД.

Для нас сейчас Наурыз – в первую очередь праздник весны, единства, мира и добра. Однако предки придавали ему особое, сакральное значение. О том, как менялось главное весеннее торжество с течением лет – в материале Zakon.kz.