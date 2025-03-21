119 полицейских с именем Наурыз служат в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В преддверии Наурыз мейрамы Министерство внутренних дел Казахстана представило необычную статистику: в рядах казахстанской полиции служат 119 стражей порядка, названных в честь этого весеннего праздника, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе ведомства отметили, что в казахской культуре выбор имени всегда был важным и ответственным делом, ведь оно несет глубокий смысл и связано с судьбой человека, его будущим, а также с уважением к традициям и культуре.
Среди 119 полицейских, носящих имя Наурыз, четыре женщины.
- Наурызбай – 55;
- Наурызбек – 41;
- Наурыз – 12;
- Наурызгүл – 4;
- Наурызхан – 3;
- Наурызғали – 2;
- Наурызжан – 1;
- Бекнаурыз – 1.
"Эта статистика ярко демонстрирует, как традиции и культура Наурыза крепнет в современном Казахстане", – уверены в МВД.
Для нас сейчас Наурыз – в первую очередь праздник весны, единства, мира и добра. Однако предки придавали ему особое, сакральное значение. О том, как менялось главное весеннее торжество с течением лет – в материале Zakon.kz.
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