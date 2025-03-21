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Общество

119 полицейских с именем Наурыз служат в Казахстане

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 10:09 Фото: Zakon.kz
В преддверии Наурыз мейрамы Министерство внутренних дел Казахстана представило необычную статистику: в рядах казахстанской полиции служат 119 стражей порядка, названных в честь этого весеннего праздника, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства отметили, что в казахской культуре выбор имени всегда был важным и ответственным делом, ведь оно несет глубокий смысл и связано с судьбой человека, его будущим, а также с уважением к традициям и культуре.

Среди 119 полицейских, носящих имя Наурыз, четыре женщины.

  • Наурызбай – 55;
  • Наурызбек – 41;
  • Наурыз – 12;
  • Наурызгүл – 4;
  • Наурызхан – 3;
  • Наурызғали – 2;
  • Наурызжан – 1;
  • Бекнаурыз – 1.
"Эта статистика ярко демонстрирует, как традиции и культура Наурыза крепнет в современном Казахстане", – уверены в МВД.

Для нас сейчас Наурыз – в первую очередь праздник весны, единства, мира и добра. Однако предки придавали ему особое, сакральное значение. О том, как менялось главное весеннее торжество с течением лет – в материале Zakon.kz.

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Андрей Дюсупов
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