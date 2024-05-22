Жители Семея остались без воды из-за аварии

В Семее на правом берегу 21 мая отключили воду из-за аварийной ситуации на водопроводе, сообщает Zakon.kz.

По информации ГКП "Семей водоканал" 21 мая в 20:00 ч. в связи с аварийной ситуацией на водоводе диаметром 600мм по адресу ул. Козбагарова 22. Будет отключен Водозабор "Смычка", и приостановлено водоснабжение в правобережной части города Семей.

ГКП "Семей Водоканал" принес свои извинения за доставленные неудобства.

Пока нет информации, когда восстановят водоснабжение восстановят.

Ранее в конце апреля мы писали, что Балхаш остался без воды из-за крупной аварии.