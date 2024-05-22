Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жители Семея остались без воды из-за аварии

Жители Семея остались без воды из-за аварии, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 06:40 Фото: pixabay
В Семее на правом берегу 21 мая отключили воду из-за аварийной ситуации на водопроводе, сообщает Zakon.kz.

По информации ГКП "Семей водоканал" 21 мая в 20:00 ч. в связи с аварийной ситуацией на водоводе диаметром 600мм по адресу ул. Козбагарова 22. Будет отключен Водозабор "Смычка", и приостановлено водоснабжение в правобережной части города Семей.

ГКП "Семей Водоканал" принес свои извинения за доставленные неудобства.

Пока нет информации, когда восстановят водоснабжение восстановят.

Ранее в конце апреля мы писали, что Балхаш остался без воды из-за крупной аварии.

Читайте также

пожар в столичном магазине
Пожар вспыхнул в магазине в Астане
спасение ребенка в Астане
В Астане хотят наградить школьника, который спас ребенка от падения с четвертого этажа
пожар в жилом доме
Водитель скорой помощи вывел людей во время пожара в жилом доме в Алматы
Елена Вебер
Семей 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от &quot;Казгидромета&quot; на 21-23 мая
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от "Казгидромета" на 21-23 мая
ДГД Алматы, декларирование, мобильные переводы, налоги
Проверка мобильных переводов и декларирование: специальное заявление ДГД Алматы
ЕНТ, центр тестирования, ученики, школьники, экзамены, компьютеры, выпускной класс, выпускники, тестирование, тесты
Единый экзамен по казахскому языку: какие будут последствия для не сдавших его учеников
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: