Кладоискателю из Актау запретили разгадывать "тайны" колодца в подземной мечети

Актауский кладоискатель надеялся проверить поисковым магнитом колодец подземной мечети Шопан-ата, но ему официально запретили изучать данную местность, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, мужчина написал обращение, чтобы ему разрешили исследовать колодец на территории культово-мемориального памятника Шопан-ата в Мангистауском государственном историко-культурном заповеднике.

По словам кладоискателя, подземную мечеть посещали многие паломники. Старожилы говорят, что внутри колодца ранее собрали два ведра монет.

Однако исследовать дно сооружения заявителю запретили. В ответе на его запрос указано, что подземная мечеть Шопан-ата включена в государственный список памятников истории и культуры республиканского значения и скоро ее могут также добавить в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

"Для определения наличия в колодце ведер и иных вещей следует провести специальные исследовательские работы, потому что любое другое вмешательство может поставить под угрозу сохранность объекта историко-культурного наследия. Данные работы могут проводиться только лицензированными учреждениями. Иные лица будут привлечены к ответственности", – сообщается в официальном письме.

Колодец Мавзолея Балуанияза Мусрепулы (старое название пещеры Қараған босаға) также не удалось изучить в связи с тем, что объект включен в государственный список памятников истории и культуры республиканского значения.

Между тем, как рассказывает мужчина, в 1856 году на этом месте была кровопролитная битва между 200 туркменами и 60 адайцами. В этом бою пал известный народный батыр Балуанияз Мусрепулы.

Ранее в Актау разгорелся скандал из-за того, что власти города решили потратить 81 млн тенге на юрты в рамках юбилейного года "Актау – культурная столица Тюркского мира". Из-за общественного недовольства тендер был отменен.