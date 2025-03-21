В Актау отменили покупку юрт на 81 млн тенге после возмущения горожан

В Актау разгорелся скандал из-за того, что власти города решили потратить 81 млн тенге на юрты в рамках юбилейного года "Актау – культурная столица Тюркского мира". Из-за общественного недовольства тендер был отменен, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилась информация о том, что проходит тендер администрации областного центра на приобретение 12 юрт за 81 миллион тенге. Жители города призвали отменить закупку и направить средства на решение более насущных проблем.

"Акимату некуда девать деньги? Отменяйте закупку! Лучше займитесь дорогами и тротуарами. Завтра после праздника эти юрты будут гнить на складе. Все ли проблемы города решены? Почему не уделяется внимание чистоте, благоустройству и соответствию новых жилых домов проектам? Сотрудники жилищно-коммунального отдела должны контролировать состояние города, но, похоже, они не выполняют своих обязанностей", – цитирует Lada возмущения пользователи в соцсетях.

Горожане также припомнили чиновникам проблемы с вывозом мусора и удручающим состоянием строящихся объектов:

"Страшно проехать мимо строительных площадок, а мусорные контейнеры переполнены и не убираются. Решите проблему с водой – впереди лето и ожидается дефицит. Давление воды уже не поднимается выше пятого этажа, а в городе продолжают строить многоэтажные дома", – отметили пользователи.

Ситуацию прокомментировал руководитель Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Жанболат Жакупов.

"Как известно, в 2025 году Актау получил статус столицы тюркского мира. В связи с этим в городе и области запланирован ряд мероприятий, крупнейшим из которых станет официальная церемония открытия. Ожидается приезд большого количества гостей из соседних стран, а также предъявляются высокие требования к организации, поскольку мероприятия проводятся не только от имени города или Мангистауской области, но и представляют Казахстан в целом. Юрты, планируемые к приобретению, должны соответствовать современным требованиям и иметь эстетичный внешний вид. Однако предложенные пользователями социальных сетей варианты юрт не отвечают установленным стандартам. В настоящее время конкурсная процедура официально приостановлена", – заявил Жанболат Жакупов.

В ответ на волну негативных комментариев в защиту акимата выступило неправительственное учреждение "Эко Мангистау".

"Очень жаль, что конкурс был остановлен. Надеюсь, временно! Эту идею обсуждали, и реализацию своего Арбата ждали очень долго! Ожидалось, что это будет не разовая акция. Идея аллеи из полуюрт должна была стать площадкой для рукодельниц, для выставки и продаж сувениров, местной продукции, экотоваров, изделий из войлока и т.д. Это могло бы стать отличной поддержкой для женщин, а также для развития местного ремесла", – высказались в общественной организации.

В учреждении "Эко Мангистау" добавили, что оформление в традиционном и национальном стиле из натуральных материалов не может стоить дешево.

Ранее стало известно, что на ремонт ям в Актау из бюджета выделили 316 млн тенге.