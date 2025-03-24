Жителей Алматы предостерегли от походов в горы из-за дождей и ветра

К алматинцам, а также гостям города и туристам обратились с предупреждением о сильном дожде и ветре, которые обрушатся на мегаполис сегодня, 24 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента по ЧС рассказали, что 24 марта в Алматы ожидаются сильный дождь, гроза и ветер. Его порывы при грозе могут достигать 18 метров в секунду.

"Алматинцам, гостям города и туристам убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы", – сообщили в ДЧС города.

В департаменте напомнили, что в случае объявления штормового предупреждения прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды. Тем, кто сейчас находится на природе или в поездке, рекомендовали не откладывать возвращение домой на позднее время суток. В противном случае есть риск сбиться с пути.

Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды на территории Казахстана 24 марта 2025 года. По данным РГП "Казгидромет", в связи с прохождением фронтальных разделов на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки в виде дождя и снега.