Сильный дождь со снегом накроет Казахстан: прогноз погоды на 24 марта
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Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящий понедельник, 24 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", с прохождением фронтальных разделов на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки в виде дождя и снега.
"На юге страны ожидается сильный дождь, на юго-востоке, западе – сильные осадки (дождь, снег)", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что по РК прогнозируются туман, усиление ветра, на севере, востоке – гололед, на юге – гроза.
Ранее специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток – с 24 по 26 марта 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.
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