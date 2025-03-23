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События

Сильный дождь со снегом накроет Казахстан: прогноз погоды на 24 марта

погода, 24 марта, Казахстан, дождь , фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 18:12 Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящий понедельник, 24 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", с прохождением фронтальных разделов на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки в виде дождя и снега.


"На юге страны ожидается сильный дождь, на юго-востоке, западе – сильные осадки (дождь, снег)", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что по РК прогнозируются туман, усиление ветра, на севере, востоке – гололед, на юге – гроза.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток – с 24 по 26 марта 2025 года. Подробнее можно узнать здесь

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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