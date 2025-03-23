Сильный дождь со снегом накроет Казахстан: прогноз погоды на 24 марта

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящий понедельник, 24 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", с прохождением фронтальных разделов на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки в виде дождя и снега.





"На юге страны ожидается сильный дождь, на юго-востоке, западе – сильные осадки (дождь, снег)", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что по РК прогнозируются туман, усиление ветра, на севере, востоке – гололед, на юге – гроза.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток – с 24 по 26 марта 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.

