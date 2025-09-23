#АЭС в Казахстане
Общество

На Алматы обрушатся ливни и сильный ветер

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 09:24 Фото: unsplash
Жителей и гостей Алматы предупредили о непогоде. Так, согласно прогнозу синоптиков, 23 и 24 сентября 2025 года, в городе пройдут сильные дожди с ветром, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи РГП "Казгидромет" уточняют:

  • 23 сентября после 05:00 и до утра 24 сентября в Алматы ожидается дождь, местами сильный – до 20 мм. Порывы ветра поднимутся до 18 метров в секунду. Днем температура воздуха составит +17…+19 °С.
  • 24 сентября ночью сохранится дождь, днем – без осадков. Ветер – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10…+12 °С, днем +18…+20 °С.

В связи с этим Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города заявило, что в городе организовано круглосуточное дежурство коммунальных и экстренных служб.

Так, к работам привлечены 123 единицы спецтехники, 74 мотопомпы, 20 ассенизаторских машин, из которых 13 дислоцированы в местах возможных подтоплений, 75 оперативных бригад (425 дорожных рабочих, оснащенных мотопомпами и шанцевым инструментом).

Алматинцы уже пережили осенний ливень, он прошел 16 сентября. Тогда в городе выпало до 15 мм осадков, что составило более половины месячной нормы. В верхней части города из-за переполнения арыков образовались локальные подтопления дорог.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 09:24
Трещины и ямы: новый асфальт разрушился под автобусами после дождя в Алматы

Также после дождя пострадали не только дороги, но и автомобили: на улице Аманжол 13 машин провалились под асфальт. Как выяснилось, автомобили были в движении, но постепенно дорогу стало размывать и машины попали в западню.

