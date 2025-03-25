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Общество

Современный Центр развития "Шабыт" для 2 500 детей открылся в Алматы

Центр развития «Шабыт», фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 12:09 Фото: акимат Алматы
На месте устаревшего Дома школьников 1951 года постройки в Алмалинском районе Алматы открылся современный Центр развития детей "Шабыт". Он предназначен для обучения и творческого развития более 2 500 школьников, сообщает Zakon.kz.

Аким города Ерболат Досаев посетил новый центр, где ознакомился с условиями и возможностями, созданными для всестороннего развития подрастающего поколения.

Учреждение расположено на пересечении улиц Жамбыла и Байзакова. Ранее здесь находился Дом школьников №2, здание которого со временем устарело и перестало соответствовать современным стандартам.

В июле 2024 года по инициативе акимата города и при поддержке инвестора было принято решение о сносе старого здания и строительстве нового центра. В результате общая площадь увеличилась более чем в два раза – с 1 415 квадратных метров до 3 414. Также выросла и проектная мощность – с 1 200 до 2 500 детей.

Новый центр оснащен современными образовательными технологиями: интерактивными панелями, моноблоками, ноутбуками, специализированным оборудованием для технических, музыкальных, художественных и спортивных направлений.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Во время визита акиму продемонстрировали амфитеатр для культурных мероприятий, плавательный бассейн с 25-метровыми дорожками, арт-студию, хореографический зал, кабинеты робототехники, швейного мастерства и музыкальные классы.

Фото: акимат Алматы

В кабинете робототехники школьники продемонстрировали свои проекты.

"Мне нравится собирать роботов – это помогает нам учиться программировать и решать задачи. Я мечтаю стать инженером, и занятия в центре дают мне полезные навыки", – поделился ученик седьмого класса Манас Омиргалиев.

Для обеспечения безопасности в центре установлены системы видеонаблюдения, турникеты с face-контролем, пожарная и тревожная сигнализация.

Фото: акимат Алматы

Директор центра Бакытгуль Лекерова отметила, что особой гордостью учреждения стал бассейн.

"Ранее в Доме школьников №2 не было условий для спортивно-оздоровительного направления. Теперь у детей появилась возможность заниматься плаванием – с душевыми и комфортными раздевалками. Мы уверены, что новое здание откроет перед детьми больше возможностей для раскрытия талантов и самовыражения".

На прилегающей территории обустроены спортивная площадка для футбола и баскетбола, детская игровая зона, высажены туи и кустарники.

Новый Центр развития "Шабыт" предназначен для детей школьного возраста, которые могут заниматься здесь по следующим направлениям: научно-техническое, социально-педагогическое, гуманитарное, художественно-эстетическое, музыкально-инструментальное и спортивно-оздоровительное.

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Андрей Дюсупов
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