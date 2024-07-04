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В Алматы сносят устаревший Дом школьников

В Алматы сносят устаревший Дом школьников, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 15:55 Фото: Zakon.kz/Оксана Житникова
В Алматы на месте построенного в 1951 году устаревшего здания возведут современный Дом школьников. Об этом 4 июля 2024 года заявили Zakon.kz в пресс-службе городского акимата.

В ведомстве уточнили, что Дом школьников №2, расположенный по адресу ул. Жамбыла, д. 170 а, угол Байзакова, был возведен в 1951 году и устарел морально и технически, не отвечал современным требованиям предоставления дополнительных образовательных услуг школьникам.

Поэтому одна из строительных компаний уже приступила к сносу старого двухэтажного здания общей площадью 1415,5 кв. м.

При расчетной вместимости в 1350 человек здесь в 2023-2024 учебном году занимались 1896 школьников.

В Алматы сносят устаревший Дом школьников, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 15:55

Фото: Zakon.kz / Оксана Житникова

Стоит отметить, что новый Дом школьников будет построен на том же участке, общая площадь двухэтажного здания составит 2047 кв. м, подвального помещения – 410 кв. м.

Также будут учтены требования пожарной, сейсмической безопасности, оснащенности системами видеонаблюдения и доступности для маломобильных детей и подростков.

Кроме комфортных кабинетов для кружковых работ по робототехнике, ИТ, хореографии, рисованию, другим видам творчества, а также школьных классов предусмотрены игровые зоны, амфитеатр и бассейн.

"Срок реализации проекта – январь 2025 года", – заключили в ведомстве.

12 июня 2024 года сообщалось, то крупный строительный объект в городе снесут по решению суда. Строительство на участке было начато собственником еще в 2005 году, после чего объект был заморожен на несколько лет.

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