В Алматы открыли новый Центр инновационного творчества

По поручению главы государства в рамках реализации программы "Строительство 100 современных дворцов школьников" аким Алматы Ерболат Досаев в преддверии предстоящего учебного года открыл новый Центр инновационного творчества в Алатауском районе.

Напомним, первый Центр инновационного творчества для детей школьного возраста в Наурызбайском районе открыл президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Алматы в июне этого года.

В ходе посещения центра Ерболат Досаев подчеркнул важность и своевременность открытия нового центра в Алатауском районе, который относится к числу наиболее быстроразвивающихся районов в социально-демографическом плане.

Из общего количества 302 тыс. учеников в мегаполисе свыше 55 тыс. приходятся на Алатауский район. В первый класс в этом году принято 6200 детей – это самый высокий показатель по городу. Прием заявок желающих начнется 1 сентября, а уже с середины сентября т.г. дети смогут посещать 33 разных кружка.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Центр будет принимать в неделю до 5 тыс. детей.

"Главная задача – чтобы наши дети получили самое лучшее. Новый центр специально открыт в шаговой доступности к школам и детсадам района и оснащен образовательными технологиями по самым высоким стандартам. С открытием данного центра в Алатауском районе создан образовательный кластер для удобства школьников и их родителей. Секции с разработанными программами позволят детям углубить и расширить знания, которые они получают в школе", – сказал Ерболат Досаев, обратившись к преподавательскому составу и пожелав им успехов.

Аким посетил войлочную мастерскую, студию кулинарии, спортивные залы, студию актерского мастерства, музыкальную студию и студию звукозаписи, арт-студию, расположенную в зимнем саду. В центре имеются коворкинг-зона, интерактивный проекционный зал для развлечения детей и открытая терраса с зоной отдыха для учащихся.

Особенностью центра инновационного творчества является проведение занятий для школьников по таким современным направлениям, как моделирование, VR-классы, авиамоделирование, промышленный дизайн. При этом занятия в центре выполняют профориентационную функцию: студии имеют связь с колледжами и вузами. Например, студия кулинарии – с центром компетенции по поварскому делу Колледжа сервисного обслуживания, а лаборатории физики и химии – с высшими учебными заведениями Алматы.

В данном направлении Ерболат Досаев подчеркнул необходимость развития творческой коллаборации между обучающимися детьми и преподавательским составом, который представлен как опытными мастерами, так и студентами профильных вузов и колледжей, участвующими на многочисленных чемпионатах формата WorldSkills.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В центре созданы возможности для вовлечения в занятия детей с особыми потребностями. К примеру, предусмотрены секции, нацеленные на развитие мелкой моторики. Дополнительно аким Ерболат Досаев поручил куратору нового центра рассмотреть возможность адаптации программ кабинета виртуальной реальности для инклюзивного обучения.

Наряду с этим в центре предусмотрены ЛФК-залы и коррекционные кабинеты, где работают логопеды, дефектологи, психологи. В целом на всей территории центра, включая террасу, созданы условия для передвижения маломобильных групп.

В ходе беседы с преподавательским составом центра Ерболат Досаев подтвердил намерения акимата по модернизации и строительству еще пяти центров инновационного творчества по принципу полицентричности.