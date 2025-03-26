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Общество

Минэкологии хочет завезти в Казахстан еще несколько тигров

Тигр, минэкологии, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 10:41 Фото: pixabay
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 26 марта 2025 года на брифинге в правительстве рассказал о том, как реализуют планы по восстановлению популяции тигров в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, тигры находятся в идеальных условиях.

"Хочу сказать, что состояние очень хорошее. Более того, мы давали информацию в СМИ и в соцсетях, что мы надеемся, что к концу этого года мы получим потомство. Кроме того, в феврале была встреча с российскими коллегами, провели в рамках меморандума первое заседание рабочей группы, именно касающееся тигра. Приезжала группа специалистов из Российской Федерации, мы показали инфраструктуру, которую готовим для тех особей, которые планируем получить из РФ", – озвучил он.

Он подчеркнул, что в этом году хотят завезти еще максимум 3-4 титра.

"Тем самым мы начнем полномасштабно реализацию проекта по реконструкции туранского титра. А сроки мы пока не знаем. Но, во всяком случае, есть понимание и решение", – сказал министр.

Осенью 2024 года из Нидерландов в Казахстан привезли двух тигров. Это сделано для восстановления популяции туранских тигров. Их поселили в Иле-Балхашском резервате в Алматинской области.

17 декабря 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, как нидерландские тигры адаптируются к казахстанским зимам.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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