В Қадір түні в Астане запустят бесплатные ночные автобусы

Фото: akorda.kz

В ночь Қадір түні, с 26 на 27 марта, в Астане будут курсировать специальные автобусы, которые бесплатно развезут жителей до мечетей столицы, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Астаны, дополнительный транспорт начнет работать с 22:00, последнее время отправления автобуса – в 04:00. Автобусы будут курсировать только на обратный вывоз в указанные районы города, обеспечивая удобное передвижение горожан. Маршруты движения специального транспорта: Мечеть "Республикалық Бас мешіт" – маршруты от микрорайона Целинный, Гребного канала и проспекта Республики.

Мечеть "Әзірет Сұлтан" – автобусы отправятся от супермаркета "Спутник", железнодорожного вокзала и жилого массива "Коктал-1,2".

Мечеть "Абу Насыр аль-Фараби" – транспорт будет курсировать от ж/м "Коктал-1,2", ж/д вокзала и Медицинского колледжа.

Мечеть "Сәдуақас қажы Ғылмани" – маршруты проложены от ж/м "Коктал-1,2" и жилого массива "Киричный".

Мечеть "Рақымқызы Райса ана" – автобусы будут отправляться от ТЦ "Рахмет". Ранее сообщалось, что 20 автобусных маршрутов временно изменят схемы движения в Астане.

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