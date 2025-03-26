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Общество

В Қадір түні в Астане запустят бесплатные ночные автобусы

Мусульмане, мусульманство, ислам, Центральная мечеть города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 21:40 Фото: akorda.kz
В ночь Қадір түні, с 26 на 27 марта, в Астане будут курсировать специальные автобусы, которые бесплатно развезут жителей до мечетей столицы, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Астаны, дополнительный транспорт начнет работать с 22:00, последнее время отправления автобуса – в 04:00. Автобусы будут курсировать только на обратный вывоз в указанные районы города, обеспечивая удобное передвижение горожан.

Маршруты движения специального транспорта:

  • Мечеть "Республикалық Бас мешіт" – маршруты от микрорайона Целинный, Гребного канала и проспекта Республики.
  • Мечеть "Әзірет Сұлтан" – автобусы отправятся от супермаркета "Спутник", железнодорожного вокзала и жилого массива "Коктал-1,2".
  • Мечеть "Абу Насыр аль-Фараби" – транспорт будет курсировать от ж/м "Коктал-1,2", ж/д вокзала и Медицинского колледжа.
  • Мечеть "Сәдуақас қажы Ғылмани" – маршруты проложены от ж/м "Коктал-1,2" и жилого массива "Киричный".
  • Мечеть "Рақымқызы Райса ана" – автобусы будут отправляться от ТЦ "Рахмет".

Ранее сообщалось, что 20 автобусных маршрутов временно изменят схемы движения в Астане. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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