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Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете

Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете , фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 01:14 Фото: instagram/bydastann
Известный казахстанский видеограф Дастан Мухамедрахимов опубликовал кадры из главной мечети Астаны в священную ночь предопределения Қадір түні, сообщает Zakon.kz.

Видео Дастан Мухамедрахимов 6 апреля поделился на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, как тысячи верующих казахстанцев молятся в священную ночь.

"Пусть ваши молитвы в Қадір түні будут приняты!" – написал автор видео.

В этом году священная ночь предопределения – Қадір түні – выпадает на 27-й день Рамазана, а именно в ночь с 5 на 6 апреля. Это одна из благословенных ночей в календаре мусульман, поэтому ее принято встречать с молитвами. Қадір түні несет в себе благодать, изобилие и прощение. Таким образом, тот, кто проведет эту ночь в молитве, получит награду, как за непрерывное поклонение в течение долгой жизни. Подробнее о священной ночи можно прочитать здесь

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