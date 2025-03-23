20 автобусных маршрутов временно изменят схемы движения в Астане

Фото: Zakon.kz

В связи с работами на линии LRT в Астане с 24 марта 2025 года временно изменят схемы движения сразу 20 автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

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