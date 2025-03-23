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Общество

20 автобусных маршрутов временно изменят схемы движения в Астане

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 17:45 Фото: Zakon.kz
В связи с работами на линии LRT в Астане с 24 марта 2025 года временно изменят схемы движения сразу 20 автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в City Transportation Systems, временная перемена коснется автобусных маршрутов № 12, 15, 15А, 19, 21, 24, 32, 35, 43, 46, 50, 55, 61, 70. Пассажиров призывают заранее планировать свой путь.

Также в связи с проведением ремонтных работ временные изменения схем движения коснутся маршрутов № 5, 5А, 14, 505, 64, 73.

Ранее жителей Астаны и гостей столицы предупредили об изменении графика автомобильного движения на нескольких улицах из-за плановых работ по строительству LRT.

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Андрей Дюсупов
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