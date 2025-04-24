Степных зайчат запечатлели на видео в Мангистау

Подписчиков соцсетей умилило видео с маленькими зайчатами, снятое в степи Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

На видео можно наблюдать, как жители региона обнаружили в степи маленьких зайчат. Автору видео удалось погладить одного из них.

Несмотря на то, что большая часть комментариев была позитивной, некоторые зрители видео возмутились: прикасаться к зайчатам нельзя, иначе мать может их отвергнуть.

"Учуяв от них чужой запах, мать может бросить их. Лучше любоваться ими и другими животными издали", – написал казахстанский пользователь.

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