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Общество

Незаконные схемы кредитования казахстанцев: руководство шести МФО в Алматы заподозрили в мошенничестве

Незаконные схемы кредитования казахстанцев: руководство 6 МФО в Алматы заподозрили в мошенничестве, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 11:12 Фото: Telegram/afm_rk
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы выявлена противоправная деятельность 6 микрофинансовых организаций (МФО), сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 27 марта 2025 года следует, что в отношении руководства "МФО "Creditum", "МФО "Sofi Finance", "МФО "Hava Finance", "МФО "SF Offline", "МФО "POS Credit", "МФО "Салем Кредит" проводится расследование по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности.

"Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями через платформы KOKE.KZ, TENGO.KZ, HAVA.KZ. При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту "услугу" взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита".Пресс-служба АФМ РК

К примеру, должник Ш. при наличии займа 120 тыс. тенге оплатил только по гарантии 446 тыс. тенге, без учета основного долга и начисленных процентов.

Таким образом, как пояснили в агентстве, основную часть доходов МФО составляли платежи по фиктивным договорам гарантии.

"В результате незаконной деятельности указанных МФО причинен ущерб, по предварительным данным, в размере 30 млрд тенге".Пресс-служба АФМ РК

В агентстве отметили, что следствие продолжается.

Отмечается, что работа по пресечению незаконных схем кредитования граждан проводится агентством во исполнение поручения главы государства по недопущению роста долговой нагрузки населения.

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, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 11:12
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"Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в Telegram-бот АФМ Insider. Анонимность гарантируется. Call-center: 1458", – напомнили в пресс-службе агентства.

19 марта 2025 года в АФМ рассказали, что дом и BMW X6 изъяли в Алматы по делу о хищении 449 млн тенге руководителями госпредприятия.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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