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Займы под 100% годовых: незаконный кредитор лишал казахстанцев квартир

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 09:11 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Костанайской области проводит досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным агентства за 24 апреля 2025 года, подозреваемый в период с 2020 года, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты и залог на имущество через мобильные приложения OLX и Instagram.

"Для придания сделке вида стандартного займа при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в нее включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых", – уточнили в пресс-службе.

В итоге сумма средств, выданных в долг, составила свыше 100 млн тенге.

Следует отметить, что в результате его незаконной деятельности были нарушены права и интересы простых граждан, ставших жертвами заведомо кабальных условий займа.

В поисках быстрой финансовой помощи они оказались в ловушке – с высокими процентами и риском потери имущества.

Также отмечено, что с целью сокрытия источника незаконного дохода подозреваемый привлек знакомого бухгалтера.

Совместно они разработали схему отмывания, согласно которой доходы отображались в налоговой декларации как поступления от деятельности предприятия по ремонту автомобилей.

"Для этого он зарегистрировался в качестве ИП и регулярно выставлял фискальные чеки как выручку от оказания услуг, при этом фактически СТО не функционировало. В результате подозреваемый легализовал преступные доходы от незаконной деятельности в размере более 60,6 млн тенге".

В целях конфискации с санкции суда наложен арест на его квартиру и денежные средства на счетах в сумме 28 млн тенге.

"Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит".Пресс-служба АФМ РК

21 апреля 2025 года в АФМ заявили о пресечении деятельности финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX в Алматы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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